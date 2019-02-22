Бракованные браки: узбекистанцам запретят родственные союзы

Власти республики намерены искоренить родственные брачные союзы, но патриархальная традиция (особенно в сельской местности) пока не отступает.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Запрет на заключение браков между двоюродными родственниками планируется ввести в Узбекистане.

Соответствующая информация содержится в обнародованном в пятницу проекте закона, разработанном Министерством здравоохранения.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Семейный кодекс республики, опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения до первой декады марта.

В частности, в новой редакции статьи Семейного кодекса не допускается заключение брака между детьми братьев и сестер матери и отца.

В настоящий момент браки в стране запрещены между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между приемными родителями и детьми.

Практика заключения браков между ближайшими родственниками продолжает существовать в Узбекистане. В частности, эта традиция сильна в сельских районах, где жители находятся в тесных родственных связях.

Медицинская статистика гласит, что заключение браков между родственниками приводит к высокому риску появления нездорового потомства.