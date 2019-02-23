Продают ли "резиновые" яйца в Узбекистане: ветеринары проверили базары

После громкой истории в соседнем Кыргызстане, где в продаже были обнаружены синтетические яйца, в соцсетях появились ролики о том, что поддельный продукт докатился и до Узбекистана. Комитет по ветеринарии провел проверки по данному факту.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Комитет по ветеринарии Узбекистана вместе с уполномоченными службами провели проверки на ташкентском рынке "Урикзор" в связи с распространившейся информацией о том, что в республике обнаружены в продаже синтетические яйца.

Ранее в Сети появились сообщения, что после обнаружения "резиновых" яиц в кыргызстанском Оше подделка добралась и до Ташкента. В частности, опубликованное в группе "Диалог с народом" видео вызвало бурное обсуждение у пользователей. Многие не на шутку встревожились, что могут стать жертвой обмана и купить подделку.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в веткомитете Узбекистана, в ходе рейда, прошедшего 22 февраля на одном из столичных рынков, было проверено более десятка предпринимателей, продающих куриные яйца. Ни у одного из них сомнительной продукции обнаружено не было, а весь товар соответствовал необходимым требованиям.

© Sputnik / Евгений Биятов Фальшивые яйца: жителям Оша подсунули резиновую подделку

Кроме того, в комитете добавили, что ни в 2018, ни в 2019 годах Узбекистан не импортировал яйца. На территории самой республике подобный продукт никогда не производился.

У торговцев проверили наличие разрешительных и сопроводительных документов, а также в очередной раз напомнили об обязательном наличии ветеринарных книжек, а также ветеринарной справки на весь реализуемый товар.

© Sputnik / Владимир Вяткин Овоскоп

Покупателям чиновники рекомендуют проверять качество товара на специальных приборах - овоскопах, которые установлены на всех продуктовых рынках.