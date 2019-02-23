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Муяссар из Наманганской области

Как молодой маме в сложной ситуации помогают всем Узбекистаном

ГУВД Ташкента
Общество
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Муяссар из Наманганской области, оставшейся в одиночестве с больным ребенком на руках, сотрудники ГУВД Ташкента обнаружили, когда она просила милостыню возле мечети.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. Молодая узбекистанка, оставшаяся одна с больным ребенком на руках, смогла встретиться с председателем Комитета женщин республики Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Муяссар из Наманганской области, оставшуюся в одиночестве с больным ребенком на руках, сотрудники ГУВД Ташкента обнаружили в январе этого года. Девушка, которой всего 23 года, просила подаяние возле мечети в Ташкенте. У ее семимесячной дочери Маржоны гемангиома - доброкачественнная опухоль сосудов, девочке нужно дорогостоящее лечение, для которого требуется хотя бы временная прописка в Ташкенте.

Муяссар из Наманганской области встретилась с Танзилой Нарбаевой
ГУВД Ташкента
Муяссар из Наманганской области встретилась с Танзилой Нарбаевой

Муяссар и ее дочери помогли как сотрудники многих ведомств, врачи и священнослужители, так и простые узбекистанцы. Девушку и ребенка прописали в Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД Ташкента.

Авторы проекта "Не молчи" посодействовали встрече Муяссар с председателем Комитета женщин Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Нарбаева приняла молодую мамочку, выслушала о ее проблемах и заверила, что ей будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас Муяссар вернулась в родной Наманган, где ее разместили в центре реабилитации. В кратчайший срок решат вопрос с жильем. Помогут с обучением и работой. 

 




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