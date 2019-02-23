В Узбекистане число вступительных экзаменов в вузы может вырасти до пяти

Три дисциплины, родной язык, математика и история Узбекистана, станут обязательными для сдачи. Два предмета абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Узбекистане с 2020-2021 учебного года всех абитуриентов для поступления в вуз могут обязать сдавать пять вступительных экзаменов. Об этом пишет UzNews со ссылкой на начальника управления Государственного центра тестирования Севару Зуфарходжаеву.

Предполагается, что выпускники школ в обязательном порядке будут проходить тестирование по родному языку, истории Узбекистана и математике. И две профильные дисциплины абитуриенты смогут выбрать самостоятельно, в зависимости от направления обучения в вузе.

По словам Зуфарходжаевой, в связи с тем, что сейчас школьники готовятся к тестированию только по двум основным предметам, это приводит к тому, что знания в других областях у них сильно хромают.

"Во многих зарубежных странах вступительные экзамены в вузы состоят из четырех-пяти предметов. В связи с этим мы хотим также увеличить количество предметов начиная с 2020-2021 учебного года", - заявил директор Государственного центра тестирования Маджид Каримов.

Законопроект будет обнародован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения осенью текущего года.

Ранее стало известно, что узбекским абитуриентам с 2019-2020 учебного года при поступлении разрешат выбирать из трех вузов.