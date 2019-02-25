Узбекистанцам предложили выбрать логотип города Самарканда

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Департамент по развитию туризма Самаркандской области опубликовал туристические логотипы Самарканда, которые были выбраны в результате проведенного конкурса.

© Фото: Госкомтуризма Логотип Самарканда 1-4 варианты

Конкурс проводился в течение трех месяцев, и в нем приняли участие граждане Узбекистана, России и США, сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

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В начале января были отобраны восемь лучших логотипов, которые получили высокие оценки среди участников общественного совета, в который входят специалисты туриндустрии, дизайнеры, блогеры и общественные деятели.

Сегодня их представили на суд общественности. Граждане республики должны сами выбрать лучший, на их взгляд, туристический логотип Самарканда.