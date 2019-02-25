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Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде

Узбекистанцам предложили выбрать логотип города Самарканда

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Госкомтуризма открывает голосование за лучший туристический логотип Самарканда.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Департамент по развитию туризма Самаркандской области опубликовал туристические логотипы Самарканда, которые были выбраны в результате проведенного конкурса.

© Фото: Госкомтуризма
Логотип Самарканда 1-4 варианты

Конкурс проводился в течение трех месяцев, и в нем приняли участие граждане Узбекистана, России и США, сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Город Самарканд. Вид на площадь Регистан
© Sputnik / Георгий Зельма
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В начале января были отобраны восемь лучших логотипов, которые получили высокие оценки среди участников общественного совета, в который входят специалисты туриндустрии, дизайнеры, блогеры и общественные деятели.

Сегодня их представили на суд общественности. Граждане республики должны сами выбрать лучший, на их взгляд, туристический логотип Самарканда.

Теги:
логотип, Узбекистан, Самарканд



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