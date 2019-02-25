Работающие в России узбекские врачи помогут коллегам на родине

Врачи, работающие в России, заявили о своей готовности обучать своих коллег в Узбекистане, помогать им выводить медицину на более высокий и продвинутый уровень.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Посольство Узбекистана в России организовало встречу с соотечественниками-медиками. За "круглым столом" собралось около пятидесяти узбекистанцев, трудящихся в медицинских и научных учреждениях РФ, а также представители Минздрава республики, специально прибывшие в Москву по приглашению посольства.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов отметил, что мероприятие проводится в рамках реализации установок президента Узбекистана Шавката Миризиёева по налаживанию постоянных контактов и взаимодействия с соотечественниками, работающими в различных отраслях за рубежом.

"Глава государства распорядился вывести медицину в республике на современный, высокотехнологичный и профессиональный уровень, который позволит узбекистанцам получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики… Здесь важную роль могут сыграть наши соотечественники в России, имеющие ценный профессиональный и практический опыт", - пояснил посол.

В ходе встречи был проведена презентация созданных в стране условий для привлечения соотечественников, работающих в настоящее время в зарубежных клиниках.

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В свою очередь, медики, работающие в России, поблагодарили Шавката Мирзиёева за оказываемое внимание и сообщили о своей готовности внести посильный вклад в развитие родины.

Соотечественники особо отметили важность совершенствования деятельности сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник в Узбекистане, повышения медицинской грамотности граждан, изучения новых методов финансирования здравоохранения.

Заведующий отделением, врач травматолог-ортопед высшей категории Московского областного госпиталя ветеранов войн Икромжон Акрамов отметил, что готов оказать содействие в подготовке и переподготовке специалистов в Наманганской области и проводить совместные операции с наманганскими коллегами.

Доктор медицинских наук, кардиохирург Научного центра сердечно-сосудистой хирургии Алишер Меликулов напомнил о том, что недавно в Карши был открыт филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.

"Данное учреждение оснащено по последнему слову техники, здесь созданы все условия для пациентов. Подобные кардиоцентры открываются в Джизаке, Намангане и других областях республики. Теперь жители регионов могут получать квалифицированную кардиологическую помощь, не выезжая в столицу или за границу", - заявил он.