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Празднование Навруза в Ташкенте

В Узбекистане может появиться новый праздник

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Онлайн-петиция запущена на портале Mening Fikrim. По словам ее автор, в республике необходимо ввести специальную дату для того, чтобы устраивать праздничные мероприятия в честь родителей.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане может появиться новый праздник - День родителей.

На портале Mening Fikrim ("Мое мнение") появилась новая петиция. Инициатор петиции - Рахим Рахманов - предлагает отмечать День родителей.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В ООН День родителей отмечают 1 июня, в США - в последнее воскресенье июля, в Корее 8 мая, во Вьетнаме 7 июля.

По словам автор петиции, в республике также необходимо ввести специальную дату для того, чтобы устраивать праздничные мероприятия в честь родителей.

"Родители - самые близкие люди, и именно поэтому предлагаю ввести праздник — День родителей. Этот день необходимо посвятить праздничным мероприятиям в честь отцов и матерей", — заявил Рахманов.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно в честь родителей во всем мире в первый день лета — 1 июня.

В июне 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в соответствии с которым, начиная с 2019 года, по всей республике будет праздноваться Международный день семьи.

Теги:
праздник, Узбекистан



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