В Узбекистане появятся "тайные покупатели" – в какой сфере введут практику

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане появится институт тайного покупателя государственных услуг.
Соответствующее постановление "О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах" подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Данная инициатива вводится для улучшения качества оказываемых государственных услуг, повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью государственных органов, а также профессионализма их сотрудников, говорится в документе.
Институт тайного покупателя государственных услуг будет оценивать уровень удобства прохождения административных процедур и соблюдения государственными органами, а также их сотрудниками требований нормативно-правовых актов, профессионализм и оперативность сотрудников, их этикет общения с населением.
Деятельность "тайных покупателей государственных услуг" будет курироваться Министерством юстиции и Торгово-промышленной палатой.
При использовании института тайного покупателя государственных услуг запрещается применение методов, подстрекающих к совершению правонарушений и злоупотреблению полномочиями.
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Следует отметить, что результаты мониторинга "тайного покупателя государственных услуг" не являются основанием для привлечения сотрудников министерств и ведомств, которые оказывают соответствующую государственную услугу, к ответственности и носят рекомендательный характер.