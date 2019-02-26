В Узбекистане появятся "тайные покупатели" – в какой сфере введут практику

Тайные покупатели госуслуг под видом клиентов оценят уровень удобства прохождения административных процедур посредством визитов, звонков и других способов.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане появится институт тайного покупателя государственных услуг.

Соответствующее постановление "О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах" подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Данная инициатива вводится для улучшения качества оказываемых государственных услуг, повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью государственных органов, а также профессионализма их сотрудников, говорится в документе.

Институт тайного покупателя государственных услуг будет оценивать уровень удобства прохождения административных процедур и соблюдения государственными органами, а также их сотрудниками требований нормативно-правовых актов, профессионализм и оперативность сотрудников, их этикет общения с населением.

Деятельность "тайных покупателей государственных услуг" будет курироваться Министерством юстиции и Торгово-промышленной палатой.

При использовании института тайного покупателя государственных услуг запрещается применение методов, подстрекающих к совершению правонарушений и злоупотреблению полномочиями.

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Следует отметить, что результаты мониторинга "тайного покупателя государственных услуг" не являются основанием для привлечения сотрудников министерств и ведомств, которые оказывают соответствующую государственную услугу, к ответственности и носят рекомендательный характер.