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Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, или Яркая поездка в Беларусь – редкое фото

© Фото: telegram / Karimov / fond
Общество
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В интернете появилось фото, на котором первый президент Узбекистана Ислам Каримов одет в вышиванку.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовал редкое фото первого президента из далекого 2006 года.

На кадре запечатлена поездка Каримова на саммит "без галстуков" в Силичах под Минском. Тогда собрались главы СНГ для близкого общения. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.

© Фото: telegram / Karimov / fond
Ислам Каримов в рубахе-вышиванке
Фото: Фонд Ислама Каримова
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Под фотографией - воспоминания президента России Владимира Путина об Исламе Каримове.

"Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства. Под руководством Ислама Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, развитию многостороннего сотрудничества в регионе", - отмечает Путин.

По словам главы РФ, Ислам Каримов очень много сделал для становления Узбекистана как независимого государства, и масштаб этого вклада еще только предстоит осознать.

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"Можно по-разному оценивать те или иные моменты новейшей истории Узбекистана. Самое главное, глава государства сохранил стабильность в стране и поступательное развитие", - уверен он.

Вспоминая личные взаимоотношения с Каримовым, Владимир Путин отмечает, что за годы знакомства и совместной работы между ними сформировались очень теплые отношения. Особенно это касается последних лет.

"Он по-доброму ко мне относился. Ислам Абдуганиевич был постарше, поэтому при личном общении обращался ко мне по имени, на "ты", - вспоминает Владимир Путин.

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В этом было что-то очень душевное, по-человечески простое и искреннее, резюмировал он.

Теги:
Беларусь, фото, ислам каримов



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