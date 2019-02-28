17:31 28 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Города мира. Ташкент

Голубое небо и золотые ворота: утвержден логотип Ташкента

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0

В основу концепции логотипа заложена идея гостеприимности и открытости Ташкента, а также символ благополучия и спокойствия.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил туристический бренд узбекской столицы, передает пресс-служба городской администрации.

Знак в виде открытых золотых ворот и голубого неба, которые вместе формируют букву "Т", признали лучшим по итогам конкурса.

Новый логотип Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента
Новый логотип Ташкента

Новый логотип столицы будет использоваться на туристических выставках, торговых ярмарках и других мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, на туристских объектах, картах и других печатных и электронных материалах, сувенирах и одежде.

Кроме того бренд будут показывать в рекламе, видеороликах и телепередачах, посвященных туризму в Ташкенте.

Конкурс по разработке бренда столицы проводился осенью, но подготовка к нему была начата в июле. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного Совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.

Теги:
логотип, бренд, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Не пойман - не муж: свидетель красиво поймал букет на свадьбе
Как провести бюджетную свадьбу в Узбекистане
Как организовать самую бюджетную свадьбу в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054