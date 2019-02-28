Голубое небо и золотые ворота: утвержден логотип Ташкента

В основу концепции логотипа заложена идея гостеприимности и открытости Ташкента, а также символ благополучия и спокойствия.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил туристический бренд узбекской столицы, передает пресс-служба городской администрации.

Знак в виде открытых золотых ворот и голубого неба, которые вместе формируют букву "Т", признали лучшим по итогам конкурса.

Общественный совет при хокимияте Ташкента Новый логотип Ташкента

Новый логотип столицы будет использоваться на туристических выставках, торговых ярмарках и других мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, на туристских объектах, картах и других печатных и электронных материалах, сувенирах и одежде.

Кроме того бренд будут показывать в рекламе, видеороликах и телепередачах, посвященных туризму в Ташкенте.

Конкурс по разработке бренда столицы проводился осенью, но подготовка к нему была начата в июле. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного Совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.