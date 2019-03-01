Шаловливые руки: Порошенко снова шокировал Сеть, ущипнув избирателя - видео

Президент Украины Петр Порошенко, похоже, решил ежедневно давать повод обсуждать себя. Еще не утихли споры о том, зачем он сорвал с головы девушки шапку во время общения с запорожцами, как глава государства снова отличился.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, как украинский лидер ухватил за нос человека из толпы.

Дело в том, что политик ежедневно встречается с избирателями в рамках своей предвыборной гонки. Вероятно, он хочет стать для украинцев рубахой-парнем. Но пока это у Порошенко получается не очень.

На кадрах видно, как глава государства, улыбаясь, похлопал мужчину по плечу, а затем ухватил его за нос.

"Пострадавший", не ожидавший панибратской выходки, резко отвернулся. А Порошенко, широко улыбаясь, пошел дальше.

Пользователи в шоке от поведения Петра Порошенко в Запорожье - видео >>>

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.