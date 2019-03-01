Шаловливые руки: Порошенко снова шокировал Сеть, ущипнув избирателя - видео

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, как украинский лидер ухватил за нос человека из толпы.
Дело в том, что политик ежедневно встречается с избирателями в рамках своей предвыборной гонки. Вероятно, он хочет стать для украинцев рубахой-парнем. Но пока это у Порошенко получается не очень.
На кадрах видно, как глава государства, улыбаясь, похлопал мужчину по плечу, а затем ухватил его за нос.
"Пострадавший", не ожидавший панибратской выходки, резко отвернулся. А Порошенко, широко улыбаясь, пошел дальше.
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Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.