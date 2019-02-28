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Президент Украины Петр Порошенко

Пользователи в шоке от поведения Петра Порошенко в Запорожье - видео

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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45431

Украинские СМИ, а также интернет-пользователи активно обсуждают инцидент, произошедший в Запорожье на встрече президента Петра Порошенко с избирателями.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Странный поступок президента Украины Петра Порошенко вызвал гнев пользователей Сети.

Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых украинский лидер во время встречи с избирателями пожимает руки пришедшим к нему людям. Однако в какой-то момент он срывает с девушки из толпы шапку и бросает ей в лицо. Все произошло мгновенно, так что та даже не отреагировала на пассаж Порошенко.

Пользователи стали гадать, в чем же кроется секрет такого странного поведения украинского лидера. Одни предположили, что он услышал что-то неприятное в свой адрес и таким образом отреагировал. Другие - что он просто был не совсем трезв.

Нашлись и такие, кто сумел найти нечто смешное в этом эпизоде.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Нэнси Сисель
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"Есть такая традиция на Украине, если сорвать с человека шапку - станешь президентом", - написал пользователь.

"Хорошо, что он сорвал шапку, а не что-то еще", - вторит ему другой.

Так или иначе, но пресс-служба Петра Порошенко никак не прокомментировала это видео.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

Теги:
Петр Порошенко, Украина



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