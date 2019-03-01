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Министерство народного образования Узбекистана и Экзаменационный Совет Кембриджского университета, действующий под брендом Cambridge Assessment International Education, подписали меморандум о взаимопонимании

Университет Кембриджа протестирует поступающих в президентские школы

© Министерство народного образования Узбекистана
Общество
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Также Кембриджский университет поможет совершенствовать знания учителей и директоров президентских школ в соответствии с международной практикой.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана и Экзаменационный совет Кембриджского университета (Cambridge Assessment International Education) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Стороны будут вместе формировать учебный процесс в президентских школах Узбекистана. В частности, они установят процедуры по справедливому, надежному и достоверному тестированию для приема одаренных учащихся в образовательные учреждения.

Cambridge Assessment поддержит внедрение в президентских школах учебной программы, которая раскроет потенциал учеников в полной мере. Одним из направлений сотрудничества станет профессиональное развитие учителей и директоров президентских школ в соответствии с международной практикой.

Экзаменационный совет Кембриджского университета (UCLES) — это некоммерческая кафедра Кембриджского университета, которая обеспечивает оценку образования для более чем восьми миллионов учащихся в 10 000 школах, расположенных в более чем 170 странах. Ежегодно свыше 30 тысяч экзаменаторов проводят оценку.

Напомним, первые три президентские школы откроют в 2019 году в Ташкенте, Нукусе, а также в Хорезмской области.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Узбекистан



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