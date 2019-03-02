Комитет женщин помог узбечке, пострадавшей от насилия китайского мужа

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбечка Саида, которая подверглась насилию в Китае, возвращена на родину, сообщили в Комитете женщин республики.

"В начале февраля в социальных сетях появилось видео девушки из Узбекистана, которая вышла замуж за гражданина Китайской Народной Республики и переехала в эту страну. Она загрузила видеообращение с просьбой, чтобы ей помогли вернуться на родину", — говорится в публикации на странице комитета в Facebook.

Оказалось, что 20-летняя девушка родом из Наманганской области. С будущим мужем, от которого затем пришлось бежать, ее познакомила некая Наргиза.

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Решение о том, чтобы выйти замуж за китайца, Саида приняла сама. Брак заключили в сентябре. Сначала семейная жизнь была безоблачной, но длилось это недолго.

"Она узнала, что муж и ранее был женат на узбечке. А после переезда в Китай узнала, что у мужа есть еще и гражданская жена — китаянка", — рассказали в Комитете женщин.

После этого Саида передумала строить с ним жизнь.

Кроме того, выяснилось, что мужчина женился на Саиде по желанию его матери, которая очень хотела иметь невестку из Узбекистана.

Девушка заявила мужу, что желает вернуться в родную страну. Но тот не хотел отпускать ее — из-за своей матери. Жизнь Саиды превратилась в настоящий кошмар с преследованиями и насилием.

"Узнав об этом инциденте, Комитет женщин при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Узбекистана в Китае смог вернуть девушку на родину. Она сейчас дома. В комитете с ней работают психологи", — отмечается в публикации.

Девушке помогут получить диплом об окончании колледжа и предоставят работу. Она Саиде просто необходима: ей нужно заботиться о матери, у которой больное сердце, и пятилетним брате.

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