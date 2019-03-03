Вместо выставки жестокость: ГУВД Ташкента предлагает запретить бои животных

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. ГУВД Ташкента готовит предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои животных, сообщили в пресс-службе.

В Интернете в последнее время появляется много публикаций о собачьих боях, устраиваемых на территории республики, в том числе вТашкенте.

На прошлой неделе пользовательница Facebook Карина Мирзаева опубликовала в группе "ГУВД: диалог с населением (Ташкент)" пост о проходящих в Сергелийском районе собачьих боях. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мероприятие было заявлено как выставка. Бои незамедлительно прекратили. Руководителя общества "Узбекский волкодав" признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий Кодекса Узбекистана об административной ответственности, на него наложили штраф.

В национальном законодательстве Узбекистана нет статьи, прямо запрещающей бои животных. Статья 111 ("Жестокое обращение с животными") Кодекса об административной ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье или истязание животных предусматривает штраф в размере от одной второй до двух минимальных размеров заработной платы. Тогда как в соседних странах, например, в России, законодательно установлен запрет на организацию и проведение боев животных.

Ранее в Ташкенте инспекторы профилактики провели воспитательную беседу с маленькими жителями махалли, которые издевались над животными.