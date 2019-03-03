Вместо выставки жестокость: ГУВД Ташкента предлагает запретить бои животных

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. ГУВД Ташкента готовит предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои животных, сообщили в пресс-службе.
В Интернете в последнее время появляется много публикаций о собачьих боях, устраиваемых на территории республики, в том числе вТашкенте.
На прошлой неделе пользовательница Facebook Карина Мирзаева опубликовала в группе "ГУВД: диалог с населением (Ташкент)" пост о проходящих в Сергелийском районе собачьих боях. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мероприятие было заявлено как выставка. Бои незамедлительно прекратили. Руководителя общества "Узбекский волкодав" признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий Кодекса Узбекистана об административной ответственности, на него наложили штраф.
Ранее в Ташкенте инспекторы профилактики провели воспитательную беседу с маленькими жителями махалли, которые издевались над животными.