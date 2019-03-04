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Общественный транспорт в Ташкенте

На работу автобусов в Ташкенте теперь можно пожаловаться в Telegram

© tashtrans.uz
Общество
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У "Тошшахартрансхизмат" появился Telegram-бот.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Компания "Тошшахартрансхизмат" запустила Telegram-бота, передает пресс-служба перевозчика.

Робот @aotshtx_bot сможет принимать жалобы и предложения от узбекистанцев.

Кроме того, в "Тошшахартрансхизмат" работает телефон доверия 1062, где также можно оставить свой отзыв о работе общественного транспорта.

Ранее перевозчик сообщал, что перезапустит мобильное приложение MyBus Tashkent. Программа позволяет позволяющее отслеживать движение автобусов по Ташкенту в онлайн-режиме.

Теги:
автобус, Тошшахартрансхизмат, Ташкент, Узбекистан



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