На работу автобусов в Ташкенте теперь можно пожаловаться в Telegram

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Компания "Тошшахартрансхизмат" запустила Telegram-бота, передает пресс-служба перевозчика.

Робот @aotshtx_bot сможет принимать жалобы и предложения от узбекистанцев.

Кроме того, в "Тошшахартрансхизмат" работает телефон доверия 1062, где также можно оставить свой отзыв о работе общественного транспорта.

Ранее перевозчик сообщал, что перезапустит мобильное приложение MyBus Tashkent. Программа позволяет позволяющее отслеживать движение автобусов по Ташкенту в онлайн-режиме.