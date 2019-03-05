Через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами – прогноз муфтия

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Численность исламского населения России может увеличиться через 15 лет до 30 процентов. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин.
"По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30 процентов населения России будут составлять мусульмане", — сказал Гайнутдин.
Он объяснил, что возглавляет на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, и такие прогнозы в целом подтверждаются практикой.
"В 2018 году на Курбан-байрам на молитву пришли более 320 тысяч мусульман, и такие рекордные цифры каждый год обновляются", - пояснил муфтий.
Конкретных имен экспертов глава совета муфтиев не привел.
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Перепись населения 2002 года такова: численность традиционно мусульманских народов в России составила около 14,5 миллиона человек. Численность населения России в 2017 году составила 144,5 миллиона.