Цветы для прекрасных дам: столичный хокимият поздравляет женщин с 8 Марта

Звезды узбекской эстрады подготовили праздничные поздравления для дам, которые демонстрируются на экранах, размещенных в городе, а также рассылаются по мессенджерам.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. По инициативе хокимията всех узбекистанок сегодня утром мужчины поздравляют с Международным женским днем.

Дам встречают возле станций метро и дарят им цветы. Причем букеты получили как молоденькие девушки, так и женщины почтенного возраста, так что никто не остался без внимания.

© Фото: хокимият Ташкента / facebook Женщинам дарят цветы у метро в Ташкенте

"Акции организованы, в частности, около станций метро "Буюк Ипак Йули", "Олмазор", "Халклар Дустлиги". Волонтеры дарят жительницам и гостьям столицы цветы и прикрепляют нагрудную эмблему в вице цифры 8", - сообщает пресс-служба администрации.

В эти праздничные дни также на больших экранах столицы и в мессенджерах будут демонстрироваться видеооткрытки с участием звезд узбекской эстрады, кино и спорта.

В самом начале весны, 8 марта, мир отмечает Международный женский день. Исторически праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Сегодня этот день ассоциируется с праздником весны и красоты. Принято, чтобы мужчины преподносили цветы и подарки своим женам и родным женщинам, а также одаривали их своим теплом, заботой и нежностью.