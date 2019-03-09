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Люди гуляют в парке

Польза прогулок: Минздрав Узбекистана объявил 9 марта днем ходьбы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В этот день будут проводиться массовые мероприятия с ходьбой, в которые будут привлечены граждане всех возрастов.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана объявило 9 марта днем ходьбы для пропаганды здорового образа жизни среди населения.

В стране принята концепция и программа мер по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения на 2019-2022 годы, объяснили в пресс-службе ведомства.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"Исходя из этого, с целью расширения объема работ, осуществляемых в направлениях раннего выявления неинфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни среди населения, поддержания физической активности граждан, Министерством здравоохранения 9 марта объявлен Днем ходьбы", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот день в медицинских учреждениях всех уровней, центральных парках городов и районов, махаллинских гузарах будут проводиться массовые мероприятия с ходьбой, в которые будут привлечены граждане разного возраста.

Согласно мнению специалистов, обычная ходьба  сокращает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, угрозу смерти на 32%. С ее помощью можно уменьшить заболеваемость раком молочной железы и сахарным диабетом двух типов. Кроме этого ходьба укрепляет кости и мускулы, становится причиной снижения артериального давления, уровня холестерина в крови, улучшает сон, отмечают в Минздраве. 

16 марта ведомство планирует провести марафон по ходьбе, 23 марта – соревнование «Веселые старты» и 30 марта – День прогулки на велосипеде.

Теги:
здоровый образ жизни, Узбекистан



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