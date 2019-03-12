На что пойдут штрафы нарушивших ПДД узбекистанцев и кто от этого заработает

В Фонд стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения теперь будут направлять 10% от суммы штрафов за нарушение ПДД.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Пересмотрена доля от штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая будет направляться во внебюджетные фонды Министерства внутренних дел и Фонд стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Министерства юстиции, внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства, направленные на стимулирование сотрудников органов внутренних органов.

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В соответствии с внесенными изменениями 45% от суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения будут направляться во внебюджетные фонды Министерства внутренних дел. Прежде размер перечисляемых средств от штрафов составлял 55%.

В Фонд стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения будут направлять 10% от суммы штрафов.

В соответствии с законодательством за неудовлетворительную деятельность инспекторы профилактики и оперативные сотрудники облагаются штрафом в размере до 50% заработной платы. Внесенными дополнениями определено, что средства от этих штрафов останутся в распоряжении Министерства внутренних дел.