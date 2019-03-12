На что пойдут штрафы нарушивших ПДД узбекистанцев и кто от этого заработает

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Пересмотрена доля от штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая будет направляться во внебюджетные фонды Министерства внутренних дел и Фонд стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Министерства юстиции, внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства, направленные на стимулирование сотрудников органов внутренних органов.
В Фонд стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения будут направлять 10% от суммы штрафов.
В соответствии с законодательством за неудовлетворительную деятельность инспекторы профилактики и оперативные сотрудники облагаются штрафом в размере до 50% заработной платы. Внесенными дополнениями определено, что средства от этих штрафов останутся в распоряжении Министерства внутренних дел.