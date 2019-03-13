Узбекистан запретил Boeing-737 MAX совершать посадки в аэропортах страны

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Власти Узбекистана ввели запрет на месяц на посадку и взлет в аэропортах страны самолетов Boeing-737 MAX, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Ташкента.

"Сегодня Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана распространило сообщение о том, что аэродромы Узбекистана не принимают самолеты Boeing B737 8 Max и Boeing B737 9 Max. Запрет будет действовать временно с 17:00 (15:00 мск) в течение месяца", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что запрет не касается пролетов самолетов этого типа над Узбекистаном.

По его словам, временный запрет введен для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

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Утром 10 марта самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

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После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing-737 MAX 8. Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа - компания S7 - также приняла решение приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы. Производитель - американский концерн Boeing - со своей стороны заверяет в безопасности всего семейства Boeing-737 MAX.