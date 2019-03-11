Авиаэксперт из РФ назвал возможные причины катастроф новых самолетов Boeing

Эфиопия и Китай приостановили эксплуатацию самолетов Boeing-737-8 после очередной авиакатастрофы этого лайнера в Африке.

Накануне утром самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

В ведомстве отметили, что с октября прошлого года это уже вторая катастрофа с самолетами этой серии. 29 октября разбился Boeing авиакомпании LionAir со 189 людьми на борту.

Авиаэксперт, гендиректор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка полагает, что трагедии могли произойти из-за незнания экипажей всех особенностей автоматической системы управления Boeing-737.

© Sputnik / Владимир Астапкович "Boeing опечален": компания отложила презентацию нового самолета

"Сам самолет Boeing-737-8 Max новый. Вполне возможно, автоматика не прошла полную доработку, возникли трудности у пилотов во время набора высоты. Известно, что самолет упал с высоты примерно 2700 метров. Вероятно, были неисправны датчики автоматической системы управления, они давали ложную информацию, и произошло рассогласование работы двигателей, тяги двигателей, и маневров самолетов в вертикальной плоскости. Могла произойти потеря скорости, лайнер сорвался в штопор: для гражданского самолета такая ситуация является критичной", - считает Прядка.

По его мнению, "скорее всего, проблема в системе и в каких-то особенностях управления данным типом самолетов". Он отмечает, ранее экипажи этих рейсов летали на Boeing-787.

"Возможно, экипажу было непривычно сразу перейти на новый самолет, он не знал все особенности воздушного судна, что привело к плачевным последствиям", - подчеркнул эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Напомни, что национальный перевозчик "Убекистон хаво йуллари" выполняет рейсы на самолетах Boeing. В авиапарке компании в том числе есть новые Dreamliner.