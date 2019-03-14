"Я думала, мы все умрем": ташкентцы о страшном ночном землетрясении

Sputnik Узбекистан рассказывает о том, как отреагировали жители Ташкента на необычное землетрясение.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Этой ночью Ташкент был напуган страшными звуками, толчками и землетрясением. Позже стало известно, что его эпицентр находился всего в 28 км от столицы.

Как сообщает МЧС Узбекистана, землетрясение оценивается в 4 балла.

Sputnik Узбекистан рассказывает о том, как отреагировали жители Ташкента на необычное землетрясение.

Корреспондент Sputnik Узбекистан свидетельствует, что толчки были ощутимыми.

"Это было очень странно: перед толчком был страшный звук, гул, а потом сильная тряска. Было похоже на ударную волну или подземный взрыв. То есть это не было классическим землетрясением - не было так называемой "обратки", когда волна возвращается. Я думал, что дом упадет. Из-за громкого звука очень много людей проснулось", - рассказал корреспондент.

Ночью наши коробки сложились и вот вот чуть не рухнули! Землетрясение, такого ещё не было! — Ludmila (@Ladusik2010) 14 марта 2019 г.

Туристы, которые в этот момент отдыхали в Ташкенте, написали:

"Сегодня ночью было землетрясение... Было очень страшно, хоть местные и говорят, что это случается 3-4 раза в год. Кровать в нашем номере ходила ходуном, с полок в ванной все упало".

Животные в Ташкенте тоже отреагировали на страшные звуки:

"На часах 2:32 ночи. Наш крепкий сон был нарушен дичайшем лаем собак. Муж вскочил, включил свет и началось... Тряхнуло прилично".

Также многие вспоминают историю городских землетрясений:

"Моя мама пережила разрушительное землетрясение с силой в 8 баллов в 1966 году. Тогда ей было 12 лет".

Однако были и те жители Ташкента, кто всерьез испугался и думал, что умрет.

в 2-3 часа ночи было землетрясение в 6 баллов

я очень сильно испугалась

не помню, когда такое было в последний раз

была такая истерика и слезы

ещё и экзамен

я действительно думала,что все, это конец, я умру под обломками и мысли, которые были у меня - что я люблю близких и друзей — DooM | 145 дней до Rammstein (@RZKCDSTL) 14 марта 2019 г.

Первое, о чем подумали мужчины Ташкента, - безопасность семьи:

"Сегодня во второй раз в жизни испытал на себе, что такое землетрясение (первый был на Кубани и очень давно, еще в детстве). Было это примерно так: просыпаюсь от непонятного грохота и ощущения, что все вокруг трясется. Первые чувства: шок и смятение. Затем, нет, Богу не начинаю молиться, а подрываюсь с кровати, вспоминаю рекомендации службы безопасности и быстро ищу, куда спрятаться мне и мой девушке. Через секунду землетрясение заканчивается, я ложусь на кровать... и уже вспоминаю о нем утром, стоя под душем. Размышляю, было это на самом деле или всего лишь сном... Проверяю новости, действительно, 4,7 балла: трясло в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане".

Кстати, ташкентцы уверены, что это только начало:

"На работе коллеги обсуждают, что весной сезон землетрясений только начинается".

Напомним, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.