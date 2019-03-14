"Я думала, мы все умрем": ташкентцы о страшном ночном землетрясении

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Этой ночью Ташкент был напуган страшными звуками, толчками и землетрясением. Позже стало известно, что его эпицентр находился всего в 28 км от столицы.
Как сообщает МЧС Узбекистана, землетрясение оценивается в 4 балла.
Sputnik Узбекистан рассказывает о том, как отреагировали жители Ташкента на необычное землетрясение.
Корреспондент Sputnik Узбекистан свидетельствует, что толчки были ощутимыми.
"Это было очень странно: перед толчком был страшный звук, гул, а потом сильная тряска. Было похоже на ударную волну или подземный взрыв. То есть это не было классическим землетрясением - не было так называемой "обратки", когда волна возвращается. Я думал, что дом упадет. Из-за громкого звука очень много людей проснулось", - рассказал корреспондент.
Ночью наши коробки сложились и вот вот чуть не рухнули! Землетрясение, такого ещё не было!— Ludmila (@Ladusik2010) 14 марта 2019 г.
Туристы, которые в этот момент отдыхали в Ташкенте, написали:
"Сегодня ночью было землетрясение... Было очень страшно, хоть местные и говорят, что это случается 3-4 раза в год. Кровать в нашем номере ходила ходуном, с полок в ванной все упало".
Животные в Ташкенте тоже отреагировали на страшные звуки:
"На часах 2:32 ночи. Наш крепкий сон был нарушен дичайшем лаем собак. Муж вскочил, включил свет и началось... Тряхнуло прилично".
Также многие вспоминают историю городских землетрясений:
"Моя мама пережила разрушительное землетрясение с силой в 8 баллов в 1966 году. Тогда ей было 12 лет".
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💭 з е м л е т р я с е н и е ⠀ На часах 2:32 ночи. Наш крепкий сон был нарушен дичайшим лаем собак. ⠀ Муж вскочил и включил свет... началось... ⠀ Тряхануло прилично☝🏼 4 балла - эпицентр землетрясения зафиксирован в 28 км от Ташкента на территории Казахстана. ⠀ Из всех проживающих в квартире, похоже только я не боюсь этого природного катаклизма 🤷🏻♀️ ⠀ Кстати, моя мама пережила разрушительное землятресение с силой в 8 баллов, в 1966 году. Тогда ей было 12 лет. ⠀ Рано утром, 26 апреля в 5:23, раздался подземный гул и почувствовались первые толчки. ⠀ Благодаря вертикальной направленности толчков не случилось полного обрушения домов, но тем не менее более 300 тысяч человек остались без крыши над головой😩 ⠀ Мама рассказывала, как они жили в палатках, о магазинчиках которые временно были организованы, об отмененных школьных занятий, о панике среди людей, о слезах и страхе. ⠀ 8 человек погибли, около двухсот получили травмы. Многие пожилые люди погибли уже после, от сердечных приступов, когда новые и новые толчки не покидали столицу 😓 ⠀ Все братские республики СССР оказали невероятную помощь Ташкенту: медикаменты, палатки, продукты, денежные перечисления и т.п ⠀ Тысячи российских строителей совершили невероятное — к началу зимы построили дома для тех, кто их лишился🙏🏼 Различные фрески и мозаики на торцах домов напоминают каждому из нас о тех, кто протянул руку помощи узбекскому народу! ⠀ Землятресение — это страшно! Но это то, на что мы никак не можем повлиять, к сожалению. ⠀ В карусели фото прошлой трагедии.
Однако были и те жители Ташкента, кто всерьез испугался и думал, что умрет.
в 2-3 часа ночи было землетрясение в 6 баллов— DooM | 145 дней до Rammstein (@RZKCDSTL) 14 марта 2019 г.
я очень сильно испугалась
не помню, когда такое было в последний раз
была такая истерика и слезы
ещё и экзамен
я действительно думала,что все, это конец, я умру под обломками и мысли, которые были у меня - что я люблю близких и друзей
Первое, о чем подумали мужчины Ташкента, - безопасность семьи:
"Сегодня во второй раз в жизни испытал на себе, что такое землетрясение (первый был на Кубани и очень давно, еще в детстве). Было это примерно так: просыпаюсь от непонятного грохота и ощущения, что все вокруг трясется. Первые чувства: шок и смятение. Затем, нет, Богу не начинаю молиться, а подрываюсь с кровати, вспоминаю рекомендации службы безопасности и быстро ищу, куда спрятаться мне и мой девушке. Через секунду землетрясение заканчивается, я ложусь на кровать... и уже вспоминаю о нем утром, стоя под душем. Размышляю, было это на самом деле или всего лишь сном... Проверяю новости, действительно, 4,7 балла: трясло в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане".
Кстати, ташкентцы уверены, что это только начало:
"На работе коллеги обсуждают, что весной сезон землетрясений только начинается".
Напомним, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.