Минюст и Buyuk Kelajak вместе займутся развитием нормативно-правовой базы

Ожидается, что меморандум о сотрудничестве поможет эффективно реализовать задачи в свете проводимых в республике масштабных реформ.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана и международная негосударственная некоммерческая организация (МННО) Buyuk Kelajak договорились о сотрудничестве и подписали соответствующий меморандум. На встрече присутствовали первый заместитель министра юстиции Махмуд Истамов, врио исполнительного директора Buyuk Kelajak Зухра Азимова и учредитель организации Бахром Исмаилов.

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана Министерство юстиции Узбекистана и Buyuk Kelajak подписали меморандум о сотрудничестве

"Отмечалось, что меморандум будет способствовать расширению сотрудничества в области дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в Республике Узбекистан с учетом анализа передового зарубежного опыта при участии экспертов Buyuk Kelajak", — сообщили в пресс-службе Минюста.

Стороны считают, что документ будет способствовать эффективному проведению запланированных мероприятий и реализации задач в свете проводимых в республике масштабных реформ.

В декабре меморандум о взаимопонимании с Buyuk Kelajak подписало Министерство инноваций Узбекистана. Они договорились о создании форсайт-центров в ведущих вузах.

Напомним, экспертное сообщество Buyuk Kelajak было создано для эффективного использования интеллектуального потенциала страны, одна из основных задач организации — выработка прикладных знаний и проектов по улучшению уровня жизни населения.