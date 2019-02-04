13:42 04 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Министерство юстиции Узбекистана и Buyuk Kelajak подписали меморандум о сотрудничестве

Минюст и Buyuk Kelajak вместе займутся развитием нормативно-правовой базы

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0

Ожидается, что меморандум о сотрудничестве поможет эффективно реализовать задачи в свете проводимых в республике масштабных реформ.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана и международная негосударственная некоммерческая организация (МННО) Buyuk Kelajak договорились о сотрудничестве и подписали соответствующий меморандум. На встрече присутствовали первый заместитель министра юстиции Махмуд Истамов, врио исполнительного директора Buyuk Kelajak Зухра Азимова и учредитель организации Бахром Исмаилов.

Министерство юстиции Узбекистана и Buyuk Kelajak подписали меморандум о сотрудничестве
Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Министерство юстиции Узбекистана и Buyuk Kelajak подписали меморандум о сотрудничестве

"Отмечалось, что меморандум будет способствовать расширению сотрудничества в области дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в Республике Узбекистан с учетом анализа передового зарубежного опыта при участии экспертов Buyuk Kelajak", — сообщили в пресс-службе Минюста.

Стороны считают, что документ будет способствовать эффективному проведению запланированных мероприятий и реализации задач в свете проводимых в республике масштабных реформ.  

Флаг Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международный форум "Узбекистан – 2035" пройдет в Ташкенте
В декабре меморандум о взаимопонимании с Buyuk Kelajak подписало Министерство инноваций Узбекистана. Они договорились о создании форсайт-центров в ведущих вузах.

Напомним, экспертное сообщество Buyuk Kelajak было создано для эффективного использования интеллектуального потенциала страны, одна из основных задач организации — выработка прикладных знаний и проектов по улучшению уровня жизни населения.

Теги:
меморандум, Министерство юстиции Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Умер рэпер Децл
Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054