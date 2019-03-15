Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сегодня состоится церемония открытия Humo Arena в Ташкенте, в которой примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады.
Sputnik Узбекистан следит за селебрити, которые уже вовсю начали прибывать в столицу и делиться своими впечатлениями.
Первыми в Ташкент, естественно, прибыли Филипп Киркоров и Николай Басков.
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Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.
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Напомним, на открытие прибудут президент республики Шавкат Мирзиёев, члены правительства и парламента страны, руководители регионов, спортсмены Узбекистана. В числе почти шести тысяч приглашенных гостей — более 200 представителей местных и зарубежных СМИ.