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Филлип Киркоров и Николай Басков

Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента

© Instagram / nikolaibaskov
Общество
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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (8)
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Sputnik Узбекистан следит за селебрити, которые уже вовсю начали прибывать в столицу и делиться своими впечатлениями. Первыми приехали Филипп Киркоров и Николай Басков.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сегодня состоится церемония открытия Humo Arena в Ташкенте, в которой примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады.

Sputnik Узбекистан следит за селебрити, которые уже вовсю начали прибывать в столицу и делиться своими впечатлениями.

Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента
© Instagram
Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента

Первыми в Ташкент, естественно, прибыли Филипп Киркоров и Николай Басков.

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Публикация от Семёновна (@7semenovna7)

Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.

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Публикация от ©𝙿𝚑𝙺𝚍𝚒𝚐𝚎𝚜𝚝 (@phkirkorovdigest)

Напомним, на открытие прибудут президент республики Шавкат Мирзиёев, члены правительства и парламента страны, руководители регионов, спортсмены Узбекистана. В числе почти шести тысяч приглашенных гостей — более 200 представителей местных и зарубежных СМИ.

Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (8)
Теги:
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