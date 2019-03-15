Sputnik Узбекистан следит за селебрити, которые уже вовсю начали прибывать в столицу и делиться своими впечатлениями. Первыми приехали Филипп Киркоров и Николай Басков.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сегодня состоится церемония открытия Humo Arena в Ташкенте, в которой примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады.

Sputnik Узбекистан следит за селебрити, которые уже вовсю начали прибывать в столицу и делиться своими впечатлениями.

© Instagram Встречают по-королевски и на Maybach: Киркоров и Басков в шоке от Ташкента

Первыми в Ташкент, естественно, прибыли Филипп Киркоров и Николай Басков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семёновна (@7semenovna7) 15 Мар 2019 в 12:10 PDT

Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©𝙿𝚑𝙺𝚍𝚒𝚐𝚎𝚜𝚝 (@phkirkorovdigest) 15 Мар 2019 в 12:26 PDT