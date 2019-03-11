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Эскиз интерьера строящегося многофункционального ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте

Все звезды в гости будут к нам: кто приедет на открытие Humo Arena

Heerim Architects
В Узбекистане
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В грандиозной церемонии открытия арены в столице примут участие известные спортсмены Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В церемонии открытия Humo Arena в Ташкенте примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады, сообщает РИА Новости.

Сегодня в столице Узбекистана прошел медиаивент, посвященный открытию арены. Как рассказала организатор церемонии Мадина Турсунова, в Ташкент приедут Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев.

По словам Турсуновой, Татьяна Навка представит на льду новой арены шоу "Щелкунчик" с участием российских фигуристов. Кроме того, в музыкальной шоу-программе выступят Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан.

По данным пресс-службы Humo Arena, на открытие прибудут президент республики Шавкат Мирзиёев, члены правительства и парламента страны, руководители регионов, спортсмены Узбекистана. В числе почти шести тысяч приглашенных гостей — более 200 представителей местных и зарубежных СМИ.

Humo Arena
© Sputnik /
Humo Arena — ледовый дворец птицы счастья в Ташкенте
Строительство Humo Arena началось в феврале 2017 года. Генеральным подрядчиком является Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая группой Газпромбанк, генеральным проектировщиком — южнокорейская Heerim Architects & Planners.

Комплекс представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек. По задумке авторов проекта, его дизайн напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы — птицу Хумо, прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

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Humo Arena станет местом проведения соревнований по зимним видам спорта (хоккей, шорт-трек, фигурное катание, керлинг), а также концертов, выставок и форумов.

Теги:
музыка, певец, артист, Узбекистан, Ташкент, Концерт



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