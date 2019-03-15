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Юрий Стоянов

Стоянов: Узбекистану не нужен бренд, он у страны есть уже тысячи лет

Sputnik
Общество
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Народный артист России, актер и режиссер рассказал, чем займется в должности посла туристического бренда Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik, Мария Науменко. В четверг российский актер Юрий Стоянов был назначен послом туристического бренда Узбекистана в РФ.

Юрий Стоянов
Sputnik
Юрий Стоянов расскажет российским туристам, зачем стоит ехать в Узбекистан
Народный любимец в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал, с чего начнет работу в новом статусе.

По словам актера, не смотря на столь теплое к нему отношение в Узбекистане, он все равно не ожидал, что это признание примет такую официальную форму.

"Первая моя мысль была: а что я могу сделать (для Узбекистана. – Прим. ред.). У меня советское воспитание, если тебе что-то поручают, значит, ты должен что-то делать. Затем я понял, что и так все делаю правильно. Здесь вопрос не начать, а продолжить с какими-то очень скромными возможностями каждый раз, когда есть повод…", - сказал Стоянов.

Он подчеркнул, что у него есть связь с республикой, определенный долг перед этим государством.

"Я русский артист, который испытывает большую симпатию к Узбекистану. Я там бывал еще совсем недавно, и вижу эти векторы, я их ощущаю, в какую сторону Узбекистан меняется – в очень ценную для нас в современном неспокойном мире – это очень важная сторона, это религиозная терпимость и толерантность", - отмечает артист.

Он обратил внимание на то, что русским туристам всегда рады в Узбекистане, и это нужно ценить и развивать.

"Бренд Узбекистана существует тысячи лет: это древнейшая история на пересечении цивилизаций, это шелковый путь, Самарканд, Бухара, мировая поэзия, наука, астрономия, культура. Об этом нужно просто напомнить людям", - сказал Стоянов.

Актер также вспомнил случай, когда он в столице Узбекистан уронил смокинг перед зданием дворца "Дружба народов".

Юрий Стоянов
Sputnik
Юрий Стоянов: в Узбекистан надо ехать не просто в гости, а к друзьям

"Думаю, ну все, пропал концерт, поднимаю - а на нем ни одной пылинки! Для меня Ташкент – это образ чистоты, вкуса, доброжелательности, простора и очень интересной архитектуры интеллигентной Азии", - говорит он.

Юрий Стоянов — не случайный человек для Узбекистана. Его мама Евгения Леонидовна среди миллионов советских граждан была эвакуирована во время Великой Отечественной войны в Ташкент. Сам артист признался, что благодарен этому городу, спасшему его маму от гибели. Летом 2018 года Стоянов выступал в узбекской столице с большим концертом, а также посетил места, где жила и работала его мама.

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Теги:
бренд, Туризм, Россия, Узбекистан



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