За год не уволил никого: экс-подчиненный Усманова поделился воспоминаниями

Экс-чиновник Ассоциации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев назвал скончавшегося Мираброра Усманова решительным и жестким руководителем, который при этом умел прислушиваться к подчиненным.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Бывший подчиненный сенатора Мираброра Усманова, много лет возглавлявшего Федерацию футбола Узбекистана, футбольный чиновник Алишер Никимбаев поделился воспоминаниями о бывшем начальнике.

"При Усманове наши спортивные организации приобрели небывалый международный авторитет. Он добивался такого количества мест в различных руководящих структурах международных спортивных организаций, что в стране просто не хватало компетентных специалистов", - написал Никимбаев в своем канале "Футболиум" в Telegram.

Он напомнил, что Никимбаев возглавлял Федерацию футбола дольше всех в истории независимого Узбекистана - 12 лет, и национальный олимпийский комитет с 2013 по 2017 годы.

"В эпоху Усманова юношеская и молодежная сборные Узбекистана пять раз принимали участие в чемпионатах мира, наша страна была хозяйкой пяти чемпионатов Азии, и как венец - на Олимпиаде в Рио было добыто рекордное количество медалей", - добавил Никимбаев.

© AFP 2018 / OLIVIER MORIN Умер сенатор Мираброр Усманов

По его мнению, благодаря Усманову, футбол в целом спорт в Узбекистане получили больше финансовой поддержки от государства, что сказалось на общем развитии отрасли.

"Как результат, были построены или реконструированы десятки стадионов. Но при этом авторитет Усманова защищал федерацию футбола от любых посягательств местных руководителей. Ни один хоким тогда не мог диктовать свою волю федерации футбола. Мираброр Зуфарович поднял планку руководства спортом так высоко, что удержать ее на прежней высоте практически невозможно", - подчеркнул он.

Никимбаев работал в Ассоциации футбола Узбекистана под руководством Усманова с января 2006 по февраль 2011 год.

"Мираброр Зуфарович стал первым президентом федерации футбола, который реально работал в офисе организации, вникал в каждый вопрос, он был решительный и жесткий руководитель, но мог признать правоту подчиненных и поменять решение, если видел в этом необходимость", - поделился он воспоминаниями о бывшем руководителе.

Он добавил, что став президентом Ассоциации футбола Узбекистана, Усманов за первые 12 месяцев работы не уволил ни одного сотрудника, поскольку предпочитал познакомиться с каждым лично и сделать собственный вывод о его способностях.

Мираброр Усманов был руководителем Федерации футбола Узбекистана с 2006 по 2017 годы, с 2005-го являлся членом Сената Олий Мажлиса. С 1990 по 1992 год он возглавлял Министерство торговли Узбекистана, с 1992 по 1994 год работал председателем компании "Узбексавдо", с 1994 по 2005 год занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана, с 2006 по 2017 год – президента Федерации футбола Узбекистана. Он скончался 15 марта, в возрасте 71 года.