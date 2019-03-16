В Ташкенте прошел марафон ходьбы во главе с министром здравоохранения

Барно Одилова заметила, что малоподвижность считается острой проблемой во всем мире.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputinik. Утром в субботу на стадионе "Миллий" в Ташкенте прошел марафон ходьбы, который возглавил министр здравоохранения Алишер Шадманов, сообщает "Газета.уз".

Участием в марафоне приняли представители центрального аппарата министерства, руководители медицинских учреждений, ректоры медицинских вузов и сотрудники медучреждений.

"Малоподвижность считается острой проблемой во всем мире. Слабость, сонливость, нарушение сна, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, хроническая усталость, излишний вес встречаются у многих, но не каждый связывает эти состояния с малоподвижностью", — говорит директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения при Минздраве Барно Одилова.

Напомним, что министерство здравоохранения Узбекистана объявило 9 марта днем ходьбы для пропаганды здорового образа жизни среди населения.

Польза прогулок: Минздрав Узбекистана объявил 9 марта днем ходьбы >>

В этот день в медицинских учреждениях всех уровней, центральных парках городов и районов, махаллинских гузарах будут проводиться массовые мероприятия с ходьбой, в которые будут привлечены граждане разного возраста.

Согласно мнению специалистов, обычная ходьба сокращает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, угрозу смерти - на 32%. С ее помощью можно уменьшить заболеваемость раком молочной железы и сахарным диабетом двух типов. Кроме этого, ходьба укрепляет кости и мускулы, становится причиной снижения артериального давления, уровня холестерина в крови, улучшает сон, отмечают в Минздраве.