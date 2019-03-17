В узбекских соцсетях появились фото новой формы сотрудников ОВД

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В социальных сетях появились первые фото новой формы сотрудников ДПС, передает Kun.uz.
На фото видно, что основное отличие заключается в цвете формы – от зеленого цвета не осталось и следа.
Пользователи оценили внешний вид узбекистанских правоохранителей.
Напомним, в начале этого года замминистра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев заявлял, что МВД Узбекистана в течение ближайших месяцев официально представит общественности образцы новой формы для своих сотрудников.
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