В узбекских соцсетях появились фото новой формы сотрудников ОВД

Интернет-пользователи обсуждают униформу инспекторов ДПС. Однако на официальных сайтах ведомств информация о форме порка не поступала.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В социальных сетях появились первые фото новой формы сотрудников ДПС, передает Kun.uz.

На фото видно, что основное отличие заключается в цвете формы – от зеленого цвета не осталось и следа.

Новая униформа инспекторов ДПС

AP Photo / Anvar Ilyasov Глава ГУВД Ташкента рассказал, какой будет новая форма узбекской милиции

Пользователи оценили внешний вид узбекистанских правоохранителей.

Напомним, в начале этого года замминистра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев заявлял, что МВД Узбекистана в течение ближайших месяцев официально представит общественности образцы новой формы для своих сотрудников.

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