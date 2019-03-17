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Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Рейсы Ташкент-Бангкок-Ташкент снова перенесены

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Из-за облета территории Пакистана также увеличено время в полете.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рейсы по маршруту Ташкент-Бангкок-Ташкент перенесены, сообщили в НАК "Узбекистон хаво йуллари".

Вылет рейса HY533 Ташкент - Бангкок перенесен на 18:20 по местному времени с прибытием в 05:00 по местному времени.

"С учетом облета территории Пакистана, время в полете значительно увеличено. Авиакомпания НАК "Узбекистон хаво йуллари" настоятельно рекомендует всем пассажирам, имеющим стыковки на дальнейшие перелеты из аэропорта Бангкок, заблаговременно произвести перебронирование своих перелетов на рейсы иностранных авиакомпаний, вылетающие в более позднее время", - говорится в сообщении авиакомпании.

Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Вылет рейса HY534 Бангкок - Ташкенте 18 марта перенесен на 06:30 по местному времени с прибытием в 13:30 по местному времени.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам и просит заблаговременно уточнять время прилета и вылета.

Напомним, управление гражданской авиации Пакистана 27 февраля сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали.




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