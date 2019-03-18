Изнасилование мигрантами из ЦА женщины в Якутске – люди вышли на митинг

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Стихийный несанкционированный митинг прошел накануне вечером в Якутске, сообщает Yakutia.Info.
На площади собрались сотни людей. Поводом послужило исчезновение одной из жительниц города и изнасилование ее мигрантами одной из республик Центральной Азии.
По данным издания, полиция призвала участников несанкционированного мероприятия разойтись и оформить заявку на проведение общественной акции в соответствии с законом.
Однако участники акции остались на месте, требуя от властей наказать виновных, а также решили снова собраться в понедельник, 18 марта.
Отметим, призыв принять участие в несанкционированном митинге рассылался через социальные сети.
По данным РБК, в преступлении подозреваются трое уроженцев Средней Азии, один из которых задержан, а в отношении двух других проводится проверка.