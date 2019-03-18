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Машина полиции. Архивное фото

Изнасилование мигрантами из ЦА женщины в Якутске – люди вышли на митинг

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Население требует наказать виновных, а также ужесточить требования к мигрантам.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Стихийный несанкционированный митинг прошел накануне вечером в Якутске, сообщает Yakutia.Info.

На площади собрались сотни людей. Поводом послужило исчезновение одной из жительниц города и изнасилование ее мигрантами одной из республик Центральной Азии.

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По данным издания, полиция призвала участников несанкционированного мероприятия разойтись и оформить заявку на проведение общественной акции в соответствии с законом.

Однако участники акции остались на месте, требуя от властей наказать виновных, а также решили снова собраться в понедельник, 18 марта.

Отметим, призыв принять участие в несанкционированном митинге рассылался через социальные сети.

По данным РБК, в преступлении подозреваются трое уроженцев Средней Азии, один из которых задержан, а в отношении двух других проводится проверка.




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