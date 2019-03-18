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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Интернет в самолетах будет платный – UzAirways объявила цены

Узбекистон хаво йуллари
Общество
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Скорость предоставляемого интернета варьируется от 256 до 512 Кб/сек. Оплата производится в сумах посредством пластиковой карты UzCard. Для пассажиров, летящих бизнес-классом, интернет-услуги предоставляются бесплатно.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Интернет в самолетах "Узбекистон хаво йуллари" будет платным.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, запущен платный Wi-Fi на борту самолета Airbus A320neo.

На данный момент на борту предоставляется четыре вида интернет-пакетов:

Самолет Airbus-320neo авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Пресс-служба авиакомпании UzAirways
Airbus поставил первый A320neo для "Узбекистон хаво йуллари"

Lite (20 Мб за 5,95$)

Medium (50 Мб за 13,95$)

Stream (120 Мб за 29,95$)

Business (220 Мб за 52,95$)

Скорость предоставляемого интернета варьируется от 256 до 512 Кб/сек.

"Узбекистон хаво йуллари" рассказала, как можно летать бесплатно >>>

Оплата производится в сумах за сутки до планируемого авиаперелета с помощью пластиковой карты UzCard или международных карт.

Для пассажиров, летящих бизнес-классом, интернет-услуги предоставляются по умолчанию бесплатно.

Теги:
Интернет, Узбекистон хаво йуллари



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