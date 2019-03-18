Интернет в самолетах будет платный – UzAirways объявила цены

Скорость предоставляемого интернета варьируется от 256 до 512 Кб/сек. Оплата производится в сумах посредством пластиковой карты UzCard. Для пассажиров, летящих бизнес-классом, интернет-услуги предоставляются бесплатно.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Интернет в самолетах "Узбекистон хаво йуллари" будет платным.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, запущен платный Wi-Fi на борту самолета Airbus A320neo.

На данный момент на борту предоставляется четыре вида интернет-пакетов:

Lite (20 Мб за 5,95$)

Medium (50 Мб за 13,95$)

Stream (120 Мб за 29,95$)

Business (220 Мб за 52,95$)

Скорость предоставляемого интернета варьируется от 256 до 512 Кб/сек.

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Оплата производится в сумах за сутки до планируемого авиаперелета с помощью пластиковой карты UzCard или международных карт.

Для пассажиров, летящих бизнес-классом, интернет-услуги предоставляются по умолчанию бесплатно.