В Узбекистане врачи внедрят российские разработки при лечении инсульта

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Инновационные российские разработки при лечении ишемического инсульта планируется внедрить в медучреждениях Узбекистана, сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

По ее данным, делегация Узбекистана во главе с председателем палаты Равшаном Изамовым в ходе визита в Москву провела ряд встреч в медицинских ведомствах и учреждениях российской столицы.

В частности, в ходе посещения клинической больницы №1 управления делами президента Российской Федерации медики Узбекистана познакомились с российской инновационной разработкой - оборудованием, используемым в креоногипертонической терапии при ишемическом инсульте.

"В ходе переговоров достигнута договоренность о проведении клинической апробации данного оборудования в одном из республиканских центров в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована презентация разработки на международной медицинской выставке "Здравоохранение - TIHE 2019" в столице Узбекистана в середине апреля.

По словам специалистов, использование данного оборудования позволяет увеличивать эффективность лечения инсульта на 30%. Сегодня это оборудование используется в нескольких крупных медицинских центрах России, отметили в пресс-службе.

Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана была создана в августе 2018 года на базе научно-исследовательского института общественного здоровья и организации здравоохранения при Министерстве здравоохранения страны. Новая структура отвечает за внедрение современных разработок и технологий в медицинскую сферу Узбекистана.