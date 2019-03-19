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Военнослужащие РФ в Узбекистане

Военные из России и Узбекистана провели совместную тренировку

МО РФ
Общество
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Военнослужащие приняли участие в разрешении кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Российские военнослужащие провели в Екатеринбурге совместную командно-штабную тренировку с коллегами из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Российские военные поделились боевым опытом с коллегами из Узбекистана

"В составе пунктов управления иностранные коллеги приняли участие в разрешении кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе, получили опыт в совместном планировании и применении группировок войск в борьбе против условных бандформирований террористической направленности", – говорится в сообщении.

В совместной тренировке от российской стороны приняли участие управление военного округа, штабы второй и 41-й общевойсковой армии, соединения и части окружного подчинения – всего около двух тысяч военнослужащих.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал о планах проведения в 2019 году 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках укрепления военного и военно-технического сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона.

Теги:
Россия, Центральная Азия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан



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