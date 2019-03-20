Узбекистан вновь стал самой счастливой страной СНГ

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало Всемирный доклад о счастье.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан занял 41-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report. При этом республика стала самой счастливой страной в СНГ.

На первом месте второй год подряд Финляндия, далее в первой десятке — Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. США заняли 19-е место, Германия — 17-е, Великобритания — 15-е, Франция — 24-е.

Узбекистан обогнал по уровню счастья Казахстан (60-я строчка), Россию (68-я), Таджикистан (74-я), Беларусь (81-я), Кыргызстан (86-я), Туркменистан (87-я) и Украину (133-я).

Последние места заняли Южный Судан (156-е место) и Центральноафриканская Республика (155-е).

Доклад World Happiness Report составляется по заказу ООН с 2012 года. Страны оцениваются по таким показателям, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, щедрость, уровень свободы и уровень коррупции в части влияния на принятие жителями жизненно важных решений.

Ташкент обогнал Душанбе в рейтинге самых лучших для жизни городов >>>