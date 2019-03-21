Весенний праздник Навруз отмечают сегодня по всему миру

Один из любимых и ярких праздников отмечают приверженцы ислама 21 марта. Мусульманский Новый год - Навруз - символизирует приход весны и начало всего нового.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Мусульмане в четверг отмечают праздник весны Навруз – "персидский Новый год", один из древнейших праздников в истории человечества.

Праздник Навруз, связанный с весенним равноденствием, отмечают, прежде всего татары, казахи, башкиры, кыргызы, таджики, узбеки и другие народы Азии. В переводе с фарси Навруз означает "новый день" - наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Он отличается от мусульманского Нового года, так как в основе мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Ташкентцы отведают рекордный сумаляк

Историки определяют возраст Навруза более чем в три тысячи лет, а родина этого праздника - Хорасан (историческая область в Центральной Азии). Праздник не только пережил арабское завоевание, но и стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В 2009 году праздник Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала все страны прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

Как отмечают в мусульманской общине, смысл праздника – в торжественной встрече весны. На праздничном столе в этот день должно быть изобилие, пища символизирует плодородие. Помимо раскрашенных яиц, сладостей и фруктов, в ход идут мясные блюда и обязательно плов.

Сумаляк — блюдо из камушков или "ангельская еда" >>>

В древние времена Навруз праздновали целых 13 дней. Эта традиция сохранилась в Иране, где из 13 дней первые пять посвящены встрече Навруза и посещению родных и друзей.