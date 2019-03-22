В Ташкенте сменился глава УБДД

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Пост начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента занял подполковник Рафикжон Жалилов.
"Приказом министра внутренних дел Республики Узбекистан подполковник Жалилов Рафикжон Кулдошевич назначен начальником Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
До этого Жалилов занимал должность командира спецдивизиона бригады ДПС УБДД ГУВД Ташкента.
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