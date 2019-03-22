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В Ташкенте сменился глава УБДД

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (301)
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Новый начальник ранее был командиром спецдивизиона бригады дорожно-патрульной службы.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Пост начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента занял подполковник Рафикжон Жалилов.

"Приказом министра внутренних дел Республики Узбекистан подполковник Жалилов Рафикжон Кулдошевич назначен начальником Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Начальник Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента Рафикжон Жалилов
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Начальник Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента Рафикжон Жалилов

До этого Жалилов занимал должность командира спецдивизиона бригады ДПС УБДД ГУВД Ташкента.

В руководстве ГУВД Ташкента произошли кадровые перестановки >>>

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (301)
Теги:
МВД Узбекистана, кадровые перестановки, ГУВД Ташкента



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