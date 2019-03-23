Юные узбекские военные обыграли российских суворовцев на турнире в Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые прошла Международная олимпиада по физике и математике среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Победу в первой олимпиаде по физике и математике для воспитанников военных училищ одержали российские суворовцы.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В общекомандном зачете второе место принадлежит команде Военно-академических лицеев "Темурбеклар мактаби" из Узбекистана. Третью строчку интеллектуального пьедестала заняли воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерала-майора Даира Асанова.

Сообщается также, что в рамках олимпиады по просьбе участников состоялся товарищеский шахматный турнир, в котором узбекистанцы не оставили своим соперникам шансов.

На втором месте - санкт-петербургские суворовцы, на третьем - представители Казанского суворовского военного училища.

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что решение о проведении олимпиады было принято всего год назад, и в первый раз в ней приняли участие представители трех государств.

"Я очень надеюсь, что благодаря военным атташе, присутствующим сегодня в зале, число участников олимпиад в следующем году значительно увеличится, потому что и в других государствах есть суворовские училища и кадетские лицеи", отметил он.