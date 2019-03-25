Один из жителей города прислал фотографию автомобиля в группу в социальной сети.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На водителя, который запарковал машину прямо на тротуаре около станции метро "Буюк Ипак Йули", составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о правонарушении благодаря неравнодушному жителю города и группе в соцсети "ГУВД: диалог с населением". Он прислал туда фотографию автомобиля.

Выяснилось, что водитель этого авто — 43-летний Лазиз Т. Транспортное средство принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) Яккасарайского района.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкенте проучили еще одного водителя, нарушившего правила парковки

Ранее в столице оштрафовали 19-летнего парня, нарушившего правила парковки. Молодой человек заехал на тротуар и перегородил путь пешеходам.