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Рабочие-строители на крыше здания

Чем умнее, тем дешевле: во сколько узбекистанцам обойдется наем иностранцев

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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В Минюсте объяснили порядок найма на работу иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке привлечения рабочей силы в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минюста страны.

Согласно тексту документа, работодатели могут нанимать иностранцев на основе годового разрешения. В свою очередь иностранные граждане имеют право работать на территории Узбекистана при получении подтверждения.

Получить разрешение и подтверждение можно в центре государственных услуг или через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Помимо электронного заявления, заверенного цифровой подписью, необходимо приложить копию паспорта работодателя и оплатить сбор в размере одной минимальной заработной платы (202 730 сумов).

Мужчина застегивает портфель
Sputnik / Владимир Федоренко
Кто возглавил офис Агентства по внешней миграции Узбекистана в РФ

Заявление направляется в Агентство по внешней трудовой миграции, которое в течение пяти рабочих дней принимает решение о выдаче разрешения и уведомляет об этом работодателя.

Иностранец также готовит анкету, которая уходит в Агентство и территориальный орган по труду. Орган по труду в течение пяти рабочих дней дает заключение о целесообразности привлечения иностранных граждан.

Агентство же в течение пятнадцати рабочих дней принимает решение о выдаче подтверждения.

Кроме того, работодатель для получения подтверждения оплачивает сбор:

  • для соотечественников, высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, преподавателей и специалистов, привлекаемых для работы в президентские школы и вузы — в размере двух минимальных заработных плат (405 460 сумов);
  • для иных иностранных граждан — в размере тридцати минимальных заработных плат (6 млн 81 тысяча сумов).

После оплаты в течение одного рабочего дня оформляется подтверждение и направляется работодателю.

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Теги:
трудовая миграция, Трудовые отношения, трудовые мигранты, иностранцы, Узбекистан



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