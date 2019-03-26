Делегация Евросоюза оценит масштабы катастрофы в Приаралье

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Евросоюз намерен поддержать проекты по борьбе с последствиями высыхания Арала. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана по итогам визита делегации республики во главе с замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддином Абидовым в Брюссель.

Основная тема, которую обсуждали стороны, — перспективы взаимодействия с европейской стороной в рамках Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ).

"В ходе встреч представители ЕС и Бельгии сообщили, что поддерживают инициативу Узбекистана и ООН по созданию МПТФЧБ и привержены налаживанию долгосрочного взаимодействия в деле снижения негативных последствий высыхания Аральского моря", — говорится в публикации на сайте МИД.

По итогам встреч стороны договорились о визите в апреле делегации ЕС в Приаралье. Она подготовит рекомендации для институтов и стран-членов ЕС о возможностях сотрудничества с узбекской стороной в рамках МПТФЧБ. Делегацию возглавит специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Ранее Россия изъявила желание стать наблюдателя в Международном фонде спасения Арала и выразила надежду на поддержку стран региона.

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"Россия заинтересована в том, чтобы проблемы Арала решались, в пользу этого не раз высказывались члены ООН. И, конечно же, здесь решающее слово принадлежит странам региона. Поскольку мы не так давно жили в едином государстве, в Советском Союзе, в котором уделялось внимание этой проблеме, мы — Россия — предложили рассмотреть возможность, чтобы в Международном фонде спасения Арала нам был предоставлен статус наблюдателя", — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь. До 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

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