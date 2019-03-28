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Радар на дороге в Ташкенте

В ГУВД Ташкента подтвердили наличие на улицах столицы муляжей радаров

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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На улицах столицы Узбекистана расположены 38 стационарных и пять переносных муляжей радаров.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. На улицах Ташкента есть 43 муляжа фоторадаров, подтвердили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Как сообщили правоохранители, наряду со 115 камерами, фиксирующими правонарушения, на улицах столицы Узбекистана есть 38 стационарных и пять переносных муляжей фоторадаров.

По статистике, с начала работы фоторадаров в Ташкенте были приняты меры по более чем 604 тысячам правонарушений. В ГУВД отметили тенденцию к снижению количества правонарушений и смертности в ДТП. Например, если в первые 3 месяца прошлого года в ДТП на дорогах столицы Узбекистана погибли 35 человек, то в этом году - всего 15.

Ранее сообщалось, что комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, теперь способен автоматически фиксировать нарушения правил остановки. Тестирование обновления началось с 25 марта.




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