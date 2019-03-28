Эстафета к 75-летию Победы вдоль границ стран СНГ пройдет без Украины

Эстафета в 2020 году должна пройти по двум маршрутам - первый стартует в Бресте, второй - в Мурманске, и финишировать в мае на Поклонной горе в Москве.

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В эстафете вдоль границ государств-участников СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не будет участвовать Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) СНГ генерал-полковника Александра Манилова.

В Ташкенте проходит 81-е заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ. В нем участвуют представители восьми пограничных ведомств стран Содружества, в Ташкент не приехали представители Туркменистана, Молдовы и Украины.

"Эстафета пройдет через территории десяти государств СНГ за исключением Украины. Она не подтвердила (участие) - с учетом тех процессов, которые там происходят", - сказал Манилов.

Он сообщил, что в рамках заседания особое внимание было уделено вопросам проведения эстафеты в 2020 году.

Эстафета должна пройти по двум маршрутам - первый стартует в Бресте, второй - в Мурманске, и финишировать в мае на Поклонной горе в Москве, отметил Манилов.

"К участию в ней подключаются наши коллеги из Монголии. Они участвовали в эстафете на 70-летие Победы и готовы сейчас повторить", - отметил представитель совета.

По его словам, мероприятие запланировано, чтобы "поднимать патриотизм" и одновременно отдать дань уважения всем, кто боролся против фашизма.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ, представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года.