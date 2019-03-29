Воды по колено: улицы Самарканда затопило после сильных дождей

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Сильные дожди привели к затоплению улиц в Самарканде, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

"В связи с сильными осадками, выпавшими на территории Самаркандской области, МЧС проводит работы по предотвращению скопления сточных вод", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС Узбекистана Ликвидация последствий наводнения в Самаркандской области

По данным министерства, 29 марта в результате продолжительных дождей на главных улицах Самарканда образовалось большое скопление воды. О пострадавших не сообщается.

МЧС Узбекистана Ликвидация последствий наводнения в Самаркандской области

"Осадки смывают большое количество образовавшегося строительного мусора на многих объектах в городе, это нарушило работу сточных коллекторов", - сообщил РИА Новости представитель администрации Самарканда.

По данным Узгидромета, большинство регионов Узбекистана 26-29 марта оказались в зоне осадков. При этом, отмечают синоптики, в пятницу местами возможен сильный дождь. Сухая погода в республике установится лишь на выходных.