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В Узбекистане может появиться национальная база генетической информации

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Обязательной геномной регистрации должен будет подлежать биологический материал, изъятый в ходе следствия и судебных разбирательств.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. МВД Узбекистана предлагает создать национальную базы данных генетической информации, а также внедрить услуги, связанные с использованием и обращением этих данных.

Базу данных предлагается создать в связи с законопроектом "О геномной информации", обнародованным в пятницу на портале СОВАЗ для общественного обсуждения до 13 апреля.

"Основными задачами настоящего закона являются получение, учет, хранение, использование, передача и уничтожение биологического материала и обработка геномной информации; создание (формирование) национальной базы данных геномной информации; идентификация личности человека", - говорится в тексте документа.

Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента. Работа центра геномного редактирования МГУ, где под руководством доктора биологических наук Петра Сергиева проводят опыты по изменению ДНК яйцеклетки мыши.
© Sputnik / Татьяна Пичугина
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В соответствии с законопроектом, условия сбора и обработки геномной информации должны исключать возможность ее утраты, искажения и несанкционированного доступа к ней, а также неправомерного или непреднамеренного доступа и воздействия на электронные информационные ресурсы с геномной информацией.

Согласно документу, обязательной государственной геномной регистрации должен подлежать биологический материал, изъятый в ходе следствия и судебных разбирательств, лиц, пропавших без вести, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, Минобороны, таможни.

Добровольная регистрация проводится на платной основе по письменному заявлению физлиц. Оплата будет взиматься в порядке и размере, устанавливаемых правительством страны, отбор материала должен осуществляется в присутствии их законных представителей, указывается в законопроекте.

Теги:
Генетика, МВД Узбекистана, МВД, Узбекистан



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