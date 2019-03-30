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Ребенок в роддоме

Шавкат Мирзиёев еще одной многодетной семье преподнес шикарный подарок

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Родители тройняшек, названных в честь главы государства, получили ключи от автомобиля

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Многодетная семья из Бухары, в которой на свет появились сразу три малыша, решила назвать тройняшек в честь действующего президента страны – Шавкат Миромон и Мирзие.

По уже сложившейся традиции вскоре после этого семье вручили ключи от новенького автомобиля Chevrolet Cobalt.

Кроме того, семейство получило от властей коляску, рассчитанную на троих младенцев.

© Фото: troll.uz / instagram
Подарок для семьи тройняшек из Бухары

Отметим, что это не первый случай, когда тройняшек в Узбекистане родители называют в честь президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. Был также случай, когда в Андижане отец тройняшек назвал их в честь первого президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова — Ислам, Абдугани и Карим.

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