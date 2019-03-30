Шавкат Мирзиёев еще одной многодетной семье преподнес шикарный подарок

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Многодетная семья из Бухары, в которой на свет появились сразу три малыша, решила назвать тройняшек в честь действующего президента страны – Шавкат Миромон и Мирзие.
По уже сложившейся традиции вскоре после этого семье вручили ключи от новенького автомобиля Chevrolet Cobalt.
Кроме того, семейство получило от властей коляску, рассчитанную на троих младенцев.
Отметим, что это не первый случай, когда тройняшек в Узбекистане родители называют в честь президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. Был также случай, когда в Андижане отец тройняшек назвал их в честь первого президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова — Ислам, Абдугани и Карим.
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