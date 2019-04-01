Филиал университета им. Губкина в Ташкенте поддержал книжную акцию

Новенькие учебники, детскую литературу, произведения национальной и мировой классики на узбекском и русском языках, а также книги из своих личных библиотек - всего более 150 экземпляров передала столичным школам администрация филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в Ташкенте поддержал акцию по передаче книг в дар школам, которую инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Акции прошли в столичных школах № 43, 208, 24. В них приняли участие заместитель директора - исполнительный директор филиала вуза Абдулла Магрупов, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Эльзара Юзликаева, начальник управления делами Борий Умарханов, а также министр народного образования республики Сарвар Бабаходжаев.

Пресс-служба университета нефти и газа им. И.М.Губкина Филиал Университета "Губкина" в Ташкенте передал более 150 экземпляров учебников школам города

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Вскоре акция будет реализована во всех десяти школах, с которыми филиал заключил меморандум о сотрудничестве.

Школы получили самые разнообразные книги – и учебники, и детскую литературу, и произведения национальной и мировой классики на узбекском и русском языках.

Пресс-служба университета нефти и газа им. И.М.Губкина Филиал Университета "Губкина" в Ташкенте передал более 150 экземпляров учебников школам города

В списке переданных в рамках акции изданий произведения таких авторов, как И. Крылов – "Басни", А.С.Пушкин "Сказки", Н.В.Гоголь "Шинель", "Ревизор", А.Н.Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву", М.Горький "Старуха Изергиль", Афанасий Фет "Шепот, робкое дыханье", А.Островский "Гроза", Анна Ахматова "Лирика", Джонатан Свифт "Путешествие Гулливера", Карло Коллоди "Приключения Пиноккио", Марк Твен – "Принц и нищий", "Приключения Гекльберри Финна", Клайв Стейплз Льюис – "Хроники Нарнии", "Приключения Алисы в стране Чудес", Астрид Линдгрен – "Рони, дочь разбойника", Д.С.Азимова "Диалоги с Омаром Хайямом", Т.Джураев "Узбекские народные сказки", Абдулла Кадири "Уткан кунлар", Ўткир Ҳошимов "Икки эшик ораси", Ойбек "Навоий", Тоҳир Малик "Виждон уйғонур", "Нафс кишанлари", В.М.Несговорова "Словарь школьника", Абдулла Кадири "Скорпион из Алтаря", "Замин нашр", З.Исакова - сборник болгарских сказок "Серебряный олень", сборник турецких сказок "Султанша из подземелья", персидские сказки "Дикая роза", афганские сказки "Девочка-муравьишка", венгерские сказки "Чудо-мельница" и другие издания.

Абдулла Магрупов, произнося приветственную речь, отметил роль книги в образовании человека.

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"Цените живую книгу: ее никогда не заменить никакими гаджетами и другой самой умной техникой… Уважайте и почитайте родителей, родную школу: это начало начал и истоки жизни", - отметил он.

Сотрудники школы №208 Мирзо-Улугбекского района отметили, что филиал университета им. Губкина первым откликнулся на книжную акцию.

"…Именно представители филиала первыми откликнулись на книжную акцию. Подаренные книги станут верными спутниками детям, надежно передадут знания и опыт старших наставников", - заметили они.