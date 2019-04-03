Наряд ОВД спешит на помощь: на рынках столицы появились экстренные кнопки

После анализа эксперимента стойки экстренной связи появятся и в других общественных местах города.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На территории рынков "Чилонзор буюм савдо" и "Дустлик савдо мажмуаси", а также около торгового комплекса "Тошкент савдо маркази" в столице появились стойки экстренной связи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

© ГУВД г. Ташкента На территории рынков "Чилонзор буюм савдо" и "Дустлик савдо мажмуаси", также возле торгового комплекса "Тошкент савдо маркази" установлены кнопки экстренного вызова

На каждой стойке есть камера видеонаблюдения, встроенный микрофон, кнопка вызова — для связи с дежурным оператором ближайшего отдела внутренних дел, а также маленькая видеокамера, которая позволяет сотруднику ОВД видеть собеседника.

© ГУВД г. Ташкента На территории рынков "Чилонзор буюм савдо" и "Дустлик савдо мажмуаси", также возле торгового комплекса "Тошкент савдо маркази" установлены кнопки экстренного вызова

Как отметили в пресс-службе ГУВД, посетители "Чилонзор буюм савдо" уже успели по достоинству оценить нововведение. Так, на днях молодой человек, следуя размещенной на панели устройства инструкции, сообщил дежурному о конфликте между двумя женщинами.

На место вскоре прибыли ближайшие наряды органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Женщин (оказалось, что это торгующие на рынке предпринимательницы) доставили в ОВД для выяснения обстоятельств произошедшего. Те, удивленные быстротой реагирования на происшествие, заявили, что конфликт исчерпан и никаких претензий друг к другу они не имеют.

По итогам анализа эксперимента такие стойки появятся и в других общественных местах города.

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