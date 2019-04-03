Пятый форум выпускников МГИМО состоится 17-19 мая в Ташкенте

Ректор Университета мировой экономики и дипломатии Абдужаббор Абдувахитов и министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов встретились с делегацией МГИМО.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) состоится в Ташкенте 17-19 мая, сообщает в среду МИД Узбекистана.

По данным министерства, 3 апреля советник президента Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Абдужаббор Абдувахитов и министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов встретились с делегацией МГИМО во главе с проректором Артемом Мальгиным.

"На встрече обсуждены практические аспекты проведения 17-19 мая в Ташкенте V Форума выпускников МГИМО, в котором примут участие бывшие студенты института – представители государственной службы, бизнеса, науки и культуры из разных стран мира", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе беседы также рассмотрен ход подготовки полноценной деятельности филиала МГИМО в Узбекистане в начале следующего учебного года, добавили в МИД страны.

Пресс-служба МИСиС В Узбекистане хотят больше филиалов российских вузов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале подписал постановление об открытии филиала МГИМО в Ташкенте в 2019-20 учебном году. Студенты в филиале будут проходить четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и двухлетнее обучение по программам магистратуры, преимущественно в очной форме.

На данный момент в Узбекистане, работают филиалы четырех российских вузов. Ранее посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов сообщал, что в республике ведётся работа над открытием филиалов еще шести российских вузов.